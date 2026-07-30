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Somer Şef’ten ölü bulunan Eren Kaşıkçı'ya siyah-beyaz veda

Masterşef jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu evinde ölü bulunan programın şampiyonlarından Eren Kaşıkçı'nın ardından üzüntüsünü bir gönderi ile paylaştı.

Haber Merkezi
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Somer Şef’ten ölü bulunan Eren Kaşıkçı'ya siyah-beyaz veda
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Kilyos'taki evinde yaşamını yitirmiş halde bulunan MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, sosyal medya taziye mesajları ile doldu taştı. Ünlü şef Somer Sivrioğlu da Eren Kaşıkçı ile bir fotoğrafını paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

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Somer Şef’ten ölü bulunan Eren Kaşıkçı'ya siyah-beyaz veda - Resim : 2

Eren Kaşıkçı'nın ani ölümü, Masterchef izleyicilerini de yasa boğarken programın jüri üyesi Somer Sivrioğlu yaşadığı acıyı bir fotoğrafla takipçileri ile paylaştı.

Somer Sivrioğlu, Eren Kaşıkçı ile birlikte çekilmiş siyah-beyaz bir fotoğraf paylaşarak, "Ah Eren'im, ah benim canım kardeşim... Devrin daim olsun." ifadelerini kullandı.

 