Somer Sivrioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimleri de kapsayan uyuşturucu soruşturmasında adı geçen şef Somer Sivrioğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında ifade alınmasına yönelik karar bulunduğu belirtilen Sivrioğlu, durumu yurt dışında öğrendiğini ifade ederek Türkiye’ye döneceğini açıkladı.

Uyuşturucu testi negatif çıktı

Ünlü şef yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulacağını öğrendiğini ve yaklaşık üç aydır bulunduğu Avustralya’dan dönüş için harekete geçtiğini ifade etmişti.

Türkiye'ye dönüşünün ardından test veren ünlü şefin test sonucu belli oldu. Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığı bilgilere göre, soruşturma kapsamında alınan kan ve sakal örneklerinin incelenmesi sonucunda Sivrioğlu’nun uyuşturucu testinin negatif çıktığı belirtildi.