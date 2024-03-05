Son 53 yılın en sıcak ikinci şubat ayı yaşandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda son 53 yılın en sıcak ikinci şubat ayının yaşandığını duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ortalama hava sıcaklığından 3,4 derece sıcak geçen 2024 Şubat ayının son 53 yılın en sıcak ikinci şubatı olduğunu duyurdu. Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Şubat ayı sıcaklık ortalaması 7,5 derece oldu❗️— Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) March 5, 2024
Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün aylık sıcaklık değerlendirmesine göre;
📌2024 yılı Şubat ayında, sıcaklıklar ortalamaların 3,4 derece üzerinde gerçekleşti. Böylece son 53 yılın en sıcak ikinci şubat ayı olarak kaydedildi. ☀️
* Şubat ayı sıcaklık ortalaması 7,5 derece oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün aylık sıcaklık değerlendirmesine göre; 2024 yılı Şubat ayında, sıcaklıklar ortalamaların 3,4 derece üzerinde gerçekleşti. Böylece son 53 yılın en sıcak ikinci şubat ayı olarak kaydedildi.