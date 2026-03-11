  1. Ekonomim
  Son 56 yılın en sıcak 3. şubat ayı yaşandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcaklık analizi raporuna göre; 2026 yılı Şubat ayı ortalama sıcaklığı 3,5 derece artışla 7,6 derece olarak ölçüldü. 2026 Şubat ayı, son 56 yılın en sıcak 3'üncü ayı olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Şubat ayı sıcaklık analizi raporunu yayımladı.

Buna göre; şubat ayında hava sıcaklıkları Uzunköprü, İpsala, Şile, Bandırma, Kırklareli, Malkara, Akhisar, Uşak, Korkuteli, Acıpayam, Kızılcahamam ve Tunceli çevrelerinde mevsim normalleri civarında, yurdun diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. 1991-2020 normalleri şubat ayı ortalama sıcaklığı 4,1 derece olurken, 2026 yılı Şubat ayı sıcaklığı 7,6 derece ile normallerinin 3,5 derece üzerinde gerçekleşti.

Son 56 yılın en sıcak 3. şubat ayı yaşandı - Resim : 1

2026 yılı Şubat ayı, son 56 yılın en sıcak üçüncü şubat ayı olarak kayıtlara geçti. Şubat ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 22,4 derece ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık 28,6 derece ile Bartın'da ölçüldü

