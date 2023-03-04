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Son bir ayda 13 bin deprem oldu

AFAD, Türkiye ve yakın çevresinde son bir ayda 13 bin deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye ve yakın çevresinde 6 Şubat-4 Mart tarihlerinde yaklaşık 13 bin deprem kaydedildiğini bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "6 Şubat-4 Mart tarihlerinde AFAD Başkanlığı tarafından ülkemiz ve yakın civarında 13 bine yakın deprem kaydedilmiştir. 6 aylık zaman diliminde kaydedilen deprem sayısına, Kahramanmaraş depremleri artçıları nedeniyle 1 ayda ulaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, depremlerin meydana geldiği yerler harita üzerinde gösterildi.

 

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