Son çeyrekte durgunluk bekleyenlere duyuru: Kazan’a üç, OSTİM’e iki ay önce geldi

Hüseyin GÖKÇE

Öncelikle bu konuda otorite olarak gördüğümüz, ekonomist yazar Prof.Dr. Mahfi Eğilmez’in stagflasyon tanımına bakalım. Eğilmez, “Stagflasyon, İngilizcede durgunluk anlamına gelen stagnation ile enflasyon kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir kelime. Durgunluk içinde enflasyon anlamına geliyor. Ekonomik büyümenin sıfıra geldiği ama enflasyonun devam ettiği ekonomik durumu anlatmak için kullanılıyor” şeklinde tanımlıyor stagflasyonu.

Peki piyasa bunu nasıl algılıyor? diye baktığımızda, aslında bir anlamda Türkiye’nin aynası olarak nitelendirebileceğimiz OSTİM’e bakmakta fayda var. Savunma sanayinden, medikale çok geniş bir yelpazede, adeta tek fabrika gibi çalışan OSTİM, ülke ekonomisiyle ilgili bir çok gelişmeyi önceden yaşıyor.

Geçtiğimiz hafta sohbet ettiğimiz bir sanayici, konu dönüp dolaşıp stagflasyon/durgunluğa gelince biraz sitemde bulundu. “Stagflasyon yaklaşıyor, önlemlerinizi aldınız mı?” sorusuna ilginç bir cevap verdi. “Medya bu durgunluk işini yeni yeni yazmaya başladı, kanaat önderleri diye tabir edilen sivil toplum örgütlerinin başkanları da son çeyrekte durgunluk geleceğini söylüyorlar. Keza finans kesiminde de bu yönde beklenti var” diyor. Durgunluk denen şeyin aslında çok önceden başladığını, Ankara’nın Kazan ilçesine 3 ay önce, OSTİM’e ise iki ay önce geldiğini belirten sanayici, bunun tedirginliğini ister istemez yaşadıklarını aktardı.

Hatta becerebilen bir çok sektörde vadeli ödemelerin tamamen durduğunu, bazı işletmelerin kendilerini garanti altına almak için nakit dışında ödeme kabul etmediklerini ifade eden sanayici, yılın son çeyreğinin reel sektör açısından beklenenden daha zor geçeceği uyarısında bulundu.

Sonuç itibarıyla analistler durgunluğu yılın son çeyreğinde bekleseler de ekonominin ana aktörü olan reel sektör, çoktan bunun yaşanmaya başladığı, ancak daha istatistiklere yansımadığı konusunda uyarıyorlar.

Zaten Mahfi Eğilmez de ‘Kendime Yazılar’ adlı blog sayfasında 14 Ağustos’ta kaleme aldığı Stagflasyon Sinyalleri başlıklı yazısında, “Esnaf, sanayici ve tüccar bir süredir ekonomide stagflasyon yaşandığını öne sürüyor. İktisatçıların bunu söyleyebilmesi için enflasyonun yüksek, büyümenin sıfıra çok yaklaşmış olması gerekir” aynı şeye söylüyor.