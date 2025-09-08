Son dakika! 2 polisin şehit edildiği saldırıda itribatlı bir kişi gözaltına alındı

Silahlı saldırı düzenleyen E.B 2 polis memurunu şehit etmişti. Saldırganın irtibatlı olduğu şahsa operasyon düzenlendi. İranlı Khaleg Nooriborojerdi gözaltına alındı.

Bir gözaltı daha

İstanbul Esenyurt’ta yaşayan İranlı Khaleg Nooriborojerdi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın’ın şehit edildiği olayda saldırganın suç kaydı olmadığı, silahın babasına ait olduğu belirtildi. Saldırganın annesi, babası ve iki arkadaşı gözaltına gözaltına alınmıştı.