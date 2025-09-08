Son dakika! 2 polisin şehit edildiği saldırıda itribatlı bir kişi gözaltına alındı
İzmir'de polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 2 polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırgan E. B.nin irtibatlı olduğu öğrenilen İranlı Khaleg Nooriborojerdi Esenyurt'ta gözaltına alındı.
Silahlı saldırı düzenleyen E.B 2 polis memurunu şehit etmişti. Saldırganın irtibatlı olduğu şahsa operasyon düzenlendi. İranlı Khaleg Nooriborojerdi gözaltına alındı.
Bir gözaltı daha
İstanbul Esenyurt’ta yaşayan İranlı Khaleg Nooriborojerdi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın’ın şehit edildiği olayda saldırganın suç kaydı olmadığı, silahın babasına ait olduğu belirtildi. Saldırganın annesi, babası ve iki arkadaşı gözaltına gözaltına alınmıştı.