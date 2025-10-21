Son dakika! 200'ün üzerinde İBB çalışanı ifade vermeye çağrıldı

  1. Ekonomim
İBB'ye yönelik operasyonlardaki İstanbul Emniyetine bağlı Mali Şube ekipleri 210'un üzerinde İBB çalışanını ifadeye çağırdı. İfadeye çağrılanlar arasında AK Parti dönemi çalışanlarının da bulunduğu belirtildi.

Mali Şube ekipleri İBB'de görev yapmış 200'ün üzerinde İBB bürokratı ve iştiraklerde çalışan personeli ifadeye çağırdı. Sözcü'nün aktardığı habere göre herhangi bir gözaltı işleminin olmadığı gelişmede AK Parti döneminde görev almış isimlerin de ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

