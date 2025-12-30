3 ilde DEAŞ'a büyük operasyon: 110 şüpheli yakalandı (Video)

İstanbul merkezli 3 ilde 114 adrese DEAŞ operasyonu yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Yalova'daki saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olan ve İstanbul'da yılbaşı günü benzer saldırılara teşebbüs edebilecekleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan şüphelilerin de arasında bulunduğu 110 şüpheli yakalandı.

Ankara'da DEAŞ'a operasyon: 17 gözaltı

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmalar kapsamında çatışma bölgeleriyle irtibatlı 17 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, DEAŞ soruşturmalarında ele geçen dijital materyal çözümlemeleri sonucu, terör örgütünün içerisinde yer aldıkları ve çatışma bölgeleriyle irtibatta bulundukları tespit edilen 11'i yabancı uyruklu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Ne olmuştu?

Yalova’da operasyona gelen polislere pusu kuran DEAŞ’ın Horasan koluna bağlı teröristler, 3 polisi şehit etti. 7.5 saat süren çatışmada 6 terörist öldürüldü.