3 ilde yangınlar kontrol altına alındı: Karabük ve Bursa yanıyor

Ülkenin dört bir yanında orman yangınları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bize bu hafta için verilen bilgi, ülkemizin geçen haftadan bir miktar daha riskli durumda olduğu yönünde. Dolayısıyla biz her zaman olduğu gibi tedbiri elden bırakmadan dışarıda ateş yakmayalım. Mutlaka ama mutlaka en ufak bir ateş ya da bir ateş emaresi olduğunda 112'yi arayalım" uyarısında bulundu.

İşte dakika dakika orman yangınlarında son durum:

04:35 Balıkesir'de devrilen kamyonun alev alması sonucu çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde otoyolda devrilen kamyonun alev alması sonucu çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Sabri Turna (28) idaresindeki boya hammaddesi yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Savaştepe ilçesi Karacalar Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi.

Daha sonra alev alan kamyonda patlamalar meydana geldi. Alevler yolun kenarında bulunan ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü.

Kazada hafif yaralanan sürücü Turna, ambulansta ayakta tedavi edildi.

Bir süre trafiğe kapanan otoyolun İzmir istikameti, kamyonun yoldan kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

02:15 Bursa'daki yangın üçüncü gününde

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 3. gününde müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Zaman zaman alevlerin yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı bölgede, alevler daha önceden tedbirden tahliye edilen Harmancık ilçesine bağlı kırsal Çakmak Mahallesi'ne yaklaştı.

Ekiplerce yürütülen yoğun müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor. Bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle ekiplere destek veriyor.

Yangın nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılan Orhaneli-Harmancık kara yolunda ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak mahalleleriyle Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan ilçesinin Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

23:45 Karabük'te çıkan yangın hızla büyüdü

Karabük'te merkeze bağlı Kahyalar köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

Bölgeye çok sayıda orman işletme ve itfaiye ekibi ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Valilikten açıklama

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada da Kahyalar köyü Pirinçlik mevkisinde saat 18.06'da yangın çıktığı belirtildi.

Orman İşletme Müdürlükleri, belediyelerin itfaiye araçları, İl Özel İdaresi, DSİ, Kardemir A.Ş., AFAD, Karayolları, Jandarma, Emniyet, çevre illerden gelen ekipler ve gönüllülerden ilgili kurumların desteğiyle 4 helikopter, 116 araç, çok sayıda iş makinesi ve personelle alevlere müdahale edildiği aktarılan açıklamada, "Sahadaki ekiplerimizin yangına müdahalesi aralıksız sürmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.