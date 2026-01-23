Son dakika! 3 polis şehit olmuştu: Yalova İl Emniyet Müdürü görevden alındı
IŞİD operasyonunda 3 polis şehit olmasının sonrasında Yalova Valisi’nin görevden alınmasının ardından Yalova İl Emniyet Müdürü de görevden alındı.
IŞİD operasyonunun yapıldığı ve 3 polisin şehit olduğu operasyon sonası Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik görevden alınarak merkeze çekildi. Niğde Emniyet Müdür Yılmaz Delen, Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.
IŞID Operasyon ardından Yalova Valisi Hülya Kaya da merkeze çekilmiş yerine Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta atanmıştı.
2 emniyet müdürü merkeze çekildi
Yeni atamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.
Geçtiğimiz ay terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 3 polis memurunun şehit olduğu Yalova'da emniyet müdürünün görevden alınması dikkat çekti. Yalova ve Bilecik'in emniyet müdürleri görevlerinden alındı.
Polis Başmüfettişi Erdem Çağlar Bilecik İl Emniyet Müdürü olarak atandı.
Polis Başmüfettişi Erdinç Yüceer Niğde İl Emniyet Müdürü olarak atandı.