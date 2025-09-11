37 ilin emniyet müdürü değişti, 22 emniyet müdürü merkeze çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararnameyle 37 ilin emniyet müdürü değişti, 22 emniyet müdürü ise merkeze çekildi.
Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı.
Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Ali Canpolat ise Muğla Emniyet Müdürlüğü'nden ayınarak merkeze çekildi.
Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, görevden alınan ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın yerine atandı.
Emniyet müdürleri görevinden alınan ve merkeze çekilen iller
Şırnak, Bartın, Bitlis, Erzurum, Uşak, Sivas, Malatya, Adıyaman, Kırşehir, Karabük, Muğla, Bilecik, Çanakkale, Kırıkkale, Giresun, Antalya, Trabzon, Mersin, Tunceli, Bolu ve Mardin