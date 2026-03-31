Son dakika... 8 ilde 'et fiyatlarında manipülasyon' soruşturması: Çok sayıda gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cimer başvuruları, sosyal medya paylaşımları ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine yapılan tespitlerde karkas et fiyatlarında bazı besici gruplar tarafından et ve et ürünlerinin fiyatlarının manipüle edilmek suretiyle olağanüstü bir şekilde yükseltildiğini, karkas et tedarikçisi firmalar tarafından arz kısıtlamasına gidilerek elde mal olmadığı ya da kesime hayvan gelmediği gibi gerekçelerle karkas et arzını fiilen durdurduklarını, hastalıklı hayvanların kesilmesi ve bozulmuş etlerin piyasaya sürüldüğü yönünde bulgulara varıldığını belirtti.

Çok sayıda gözaltı

Savcılık, Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 33 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, bu kişilerden 30'unun gözaltına alındığını ifade etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 'nitelikli dolandırıcılık, fiyatları etkileme, mal ve hizmet satımından kaçınma, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti' suçlarını yapılan operasyonlara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Genel Soruşturma Bürosunca, Cimer başvuruları ve sosyal medya paylaşımları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine, ülke genelinde 2025 yılı Ekim ayı sonuna kadar istikrarlı bir şekilde devam eden karkas et fiyatlarında bazı besici gruplar tarafından et ve et ürünlerinin fiyatlarının manipüle edilmek suretiyle olağanüstü bir şekilde yükseltildiği, karkas et tedarikçisi firmalar tarafından arz kısıtlamasına gidilerek elde mal olmadığı ya da kesime hayvan gelmediği gibi gerekçelerle karkas et arzını fiilen durdurdukları, hastalıklı hayvanların kesilmesi ile bozulmuş etlerin piyasaya sürüldüğü yönünde yapılan tespitler neticesinde, değişik illerde faaliyette bulunan büyük ölçekli besici ve karkas et tedarikçilerinin örgütsel faaliyet kapsamında 'nitelikli dolandırıcılık, fiyatları etkileme, mal ve hizmet satımından kaçınma, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti' suçlarını işlediklerine dair iletişimin dinlenmesi, beyanlar vb şekilde somut delillerin tespit edilmesi üzerine, Ankara merkezli Kırşehir, Kayseri, Konya, Bursa, Balıkesir, İstanbul ve Sakarya olmak üzere 8 ilde bulunan 28 şüpheli ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak denetimleri önceden haber veren 5 kamu görevlisi de dahil olmak üzere toplamda 33 şüpheli hakkında 31 Mart tarihinde eş zamanlı gözaltı ile suç delilerine yönelik arama/el koyma talimatı verilmiş olup, bu işlemler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yerine getirilmekle, 30 şüpheli gözaltına alınmış, diğer şüphelilerin yakalama işlemleri devam etmektedir. Soruşturma tüm şüpheliler ve yine halkımızın sağlığıyla oynadığı tespit edilen/edilecek tüm kişiler yönüyle titizlikle devam etmektedir."