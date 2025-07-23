Son dakika: Adalet Bakanı Tunç: 700 PKK’lı hükümlünün tahliye edildiği iddiası doğru değil

Son dakika: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Örgüt üyesi gibi cezalandırılmaları yönünde bir hüküm vardı. Anayasa mahkemesi tarafından iptal edildi. Bu iptal kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından değerlendirildi ve yeni bir düzenleme yapılmadı.

Burada özellikle toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlar bakımından daha çok uygulamada bir problemle karşılaşılmıştı. Asıl örnekler bununla ilgiliydi. Bir kişi toplantı ve gösteri yürüyüşüne yasa dışı bir gösteriş yürüyüşüne katıldığında 2911 sayılı kanuna göre bir cezası var ceza alıyordu ama o yasa dışı gösteriyi düzenleyen örgüt hangi örgüt ise o örgütün üyesi gibi ayrıca bir cezalandırma söz konusuydu.

Burada Anayasa Mahkemesi her bir fiilden dolayı her iki suç bakımından ayrı ayrı cezalandırmayı suç ve ceza dengesi bakımından ağır bulduğu gerekçesiyle bir iptal kararı vermişti ve bu iptal kararı doğrultusunda tabii meclisimizde yeni bir düzenleme yapılmayınca burada kişilerin bu şahısların işledikleri suçlardan ceza alacağı ama örgüt üyesi olmadıkları için örgüt üyesi gibi cezalandırılmayacağı gibi bir sonuç ortaya çıktı.

Burada basına intikal eden rakamlar da doğru değil burada 200 kişinin tahliye edildiği, 700 kişinin tahliye edileceği şeklinde bir takım afaki rakamlar veriliyor. Bunlar doğru değil bunlar tabii ki tamamen anayasa mahkememizin kararı çerçevesi içerisinde suç ve ceza dengesi ve ceza adaleti bakımından gerçekleştirilen bir husus söz konusu. Burada 200 kişinin 700 kişinin PKK üyesi olduğu için tahliye edildiği gibi bir haber bu şekilde yansıtılması bir takım yanlış anlamalara sebebiyet veriyor.

Tamamen anayasa mahkememizin vermiş olduğu karar doğrultusunda suç ve ceza dengesi bakımından eğer bir kişi toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefetten ceza almışsa o katıldığı toplantı ve gösteri yürüyüşünü düzenleyen örgütün üyesi olmasını üyesi olarak değerlendirilip ceza almasını Anayasa Mahkemesi Kanuni ilkesi ve suç ve ceza dengesi bakımından hukuka uygun olmayacağı yönünde bir karar verdi ve bu karar doğrultusunda işlem yapılıyor.

PKK'nın kendini feshetmesi çok önemliydi. Şu anda terör örgütünün silah bırakması ile ilgili süreç takip ediliyor. TBMM'de de bu konuda bir komisyon kuruldu. Hepimizin temennisi milletimizin geleceğe güvenle bakması. Şehit ailelerini incitecek bir adımımız olmaz."

Murat Çalık açıklaması

Mehmet Murat Çalık'ın hastanede tutulmasına dair açıklamada yapan Tunç şu ifadeleri kullandı:

"Adli Tıp kurumumuz bizim 200 yıllık bir teşkilatımız ve burada bilirkişilik yapan devletin güvenli ve uluslararası akredite olmuş dünyanın birçok ülkesinden adli tıp uzmanlarının uygulamalarını ibretle ve ilgiyle izlediği bir kuruluşumuz. Burada herhangi bir tahribat söz konusu olamaz. Tutuklama kararından sonra şahsın cezaevinde rahatsızlanması nedeniyle önce cezaevi revirinde tedavi edildi. Daha sonra fenalaşınca tekrar hastaneye kaldırıldı. Tetkikler yapıldı ve serbest bırakılmasıyla iligli olarak talepler çerçevesinde de Adli Tıp'a raporlar iletildi kendisi de Adli Tıp tarafından muayene edildi. Birtakım tetkiklerin yapılmasına karar verildi ve bununla ilgili olarak da yatışı devam ediyor.

Bu tetkiklerin ardından adli tıp yeniden rapor düzenleyecek ve bu çerçevede yargı makamları gerekli kararları vereceklerdir. Burada özellikle sedece Çalık için değil bütün hükümlülerin sağlık şartları önemli. Onlar cezaevindeyken onların sağlık ve barınma şartları da devlete emanet. Hükümlü ve tutuklularla ilgili ne yapılabileceğine dair hükümler var bunlar çerçevesinde birtakım kararlar veriyor. Adli tıpın istediği tetkikler yapıldıktan sonra adli tıp yeniden rapor verecektir ve rapor konusunda da yargı kararını verecektir."

Minguzzi cinayeti davası

Ahmet Minguzzi'nin ölümü ve görülen dava ile ilgili konuşan Bakan Tunç şunları söyledi:

"Ailenin hassasiyeti, acısı çok yüksek. Kaybı hepimizi derinden üzdü. Şu anda yaşı 18'den küçük olan 4 kişiyle ilgili dava devam ediyor. Burada aile özellikle etkin bir soruşturma, ceza adaleti konusunda önerilerde bulundu. 18 yaş arası kişiler için cezalarda indirim söz konusu bunlar yeniden değerlendirilebilir."

Ayşe Tokyaz cinayeti

Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin soruları da yanıtlayan Bakan Tunç, "Kadına yönelik şiddet bizim kırmızı çizgimiz. Soruşturmaların etkin bir şekilde yapılması önemli. Soruşturmada şu an 7 kişi tutuklu, 1 kişi firari. Sorumlular hak ettikleri cezaya çarptırılacak." dedi.