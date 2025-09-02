  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Son dakika… Adalet Bakanı Tunç’tan CHP açıklaması: Kongrenin iptal kararına itiraz yolu açıktır
Takip Et

Son dakika… Adalet Bakanı Tunç’tan CHP açıklaması: Kongrenin iptal kararına itiraz yolu açıktır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'CHP' açıklaması geldi. Bakan Tunç, "Mahkeme tarafından verilen ara karar, yargılama süreci boyunca doğabilecek telafisi güç zararların önlenmesine yönelik ihtiyati tedbir niteliğinde olup, nihai bir hüküm teşkil etmemektedir. Yargılama süreci devam etmektedir" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Son dakika… Adalet Bakanı Tunç’tan CHP açıklaması: Kongrenin iptal kararına itiraz yolu açıktır
Takip Et

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 'CHP Kongresi'ne ilişkin yaptığı açıklamada  "Mahkeme tarafından verilen ara karar, yargılama süreci boyunca doğabilecek telafisi güç zararların önlenmesine yönelik ihtiyati tedbir niteliğinde olup, nihai bir hüküm teşkil etmemektedir. Yargılama süreci devam etmektedir" dedi. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklaması şu şekilde:

"CHP İstanbul İl ve Kurultay Delegesi tarafından İstanbul İl Kongresindeki usulsüzlük, menfaat temini iddiaları ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik ileri sürülen eylemler nedeniyle İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada verilen ara kararla;

Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmalarına, il başkanı, il yönetim kurulu, il disiplin kurulu yetkilerini kullanmak üzere tedbiren geçici kurul görevlendirilmesine, 39. Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve İl Kongresi seçim işlemlerinin tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebi ve İstanbul İl Kongresinde alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talepleri reddedilmiştir.

Mahkeme tarafından kabul edilen kararlar yönünden HMK 394. Maddesine göre itiraz yolu açık olup, kararın reddedilen kısımlarına yönelik HMK 391. Maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Mahkeme tarafından verilen ara karar, yargılama süreci boyunca doğabilecek telafisi güç zararların önlenmesine yönelik ihtiyati tedbir niteliğinde olup, nihai bir hüküm teşkil etmemektedir. Yargılama süreci devam etmektedir.

MHP lideri Bahçeli'den Özel'e sert çıkış: CHP havlu attı, sonu karanlıkMHP lideri Bahçeli'den Özel'e sert çıkış: CHP havlu attı, sonu karanlıkGündem
CHP İstanbul İl Yönetimi’ne kayyum atandı: Başsavcılık kararın “ihtiyati tedbir” olduğunu duyurduCHP İstanbul İl Yönetimi’ne kayyum atandı: Başsavcılık kararın “ihtiyati tedbir” olduğunu duyurduGündem

 

Gündem
40 milyon lira değerindeki lüks yat denize indikten 15 dakika sonra battı
40 milyon lira değerindeki lüks yat denize indikten 15 dakika sonra battı
Pakistan’da anma törenine bombalı saldırı: 6 ölü, 29 yaralı
Pakistan’da anma törenine bombalı saldırı: 6 ölü, 29 yaralı
Ümit Özdağ: Cumhur İttifakı iktidarını düşman ceza hukuku yoluyla muhafazaya çalışıyor
Ümit Özdağ: Cumhur İttifakı iktidarını düşman ceza hukuku yoluyla muhafazaya çalışıyor
Boğaziçi’nde Hilal Özdemir protestosuna polis müdahalesi
Boğaziçi’nde Hilal Özdemir protestosuna polis müdahalesi
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesinin evine saldıran 2 şüpheli tutuklandı
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesinin evine saldıran 2 şüpheli tutuklandı
İhraç kararına Gürsel Tekin'den tepki: Savunmamı almadan karar veremezsin
İhraç kararına Gürsel Tekin'den tepki: Savunmamı almadan karar veremezsin