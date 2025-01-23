SON DAKİKA: Adalet Bakanlığı: Otel yangınında 78 kişi hayatını kaybetti, kimlikler belirlendi
Son dakika haberi... Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde meydana gelen yangında 78 kişinin hayatını kaybettiği, hayatını kaybedenlerinin tümünün kimlik tespitinin yapıldığı belirtildi.
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Adalet Bakanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla ilgili son durumu açıkladı.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada can kaybının 78 olduğu belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bolu'daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı da 78'dir" ifadelerine yer verildi.
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