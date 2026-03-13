Adana'da siren sesleri duyuldu, patlama sesi geldi: İncirlik Üssü mü hedef alındı?

Son dakika... Adana'da gece saat 03.25 sıralarında 5 dakika boyunca sirenler çaldı, ardından patlama sesi duyuldu. İncirlik Üssü'nde alarm durumuna geçilirken, vatandaşlar füze olduğu değerlendirilen ve İncirlik Üssü'de doğru yönelen bir cismin görüntülerini paylaştı.

Siren sesleriyle uyanan vatandaşlar, cep telefonlarıyla İncirlik Üssü'ne yönelen ve füze olduğu düşünülen cismi görüntüledi.

Şehirde uzun süre itfaiye ve güvenlik güçlerine ait araçların siren sesleri duyuldu...

Vatandaşların çektiği farklı bir görüntüde ise yine füze olduğu ileri sürülen cismin İncirlik Üssü'ne doğru yöneldiği görülüyor.

Füze olduğu ileri sürülen cismin havada imha edildiği anlaşılıyor.

Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ekonomim.com'a bilgi veren kaynaklar, söz konusu cismin füze ya da saldırı amaçlı kullanılan insansız hava aracı olabileceği ihtimalinin değerlendirildiğini ve hava savunma sistemiyle imha edilmiş olabileceğini aktardı.