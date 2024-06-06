Adıyaman'da 4.2, Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Saat 13.47'de Merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Adıyaman'ın ardından Bingöl de 3.9 büyüklüğündeki depremle sallandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, bugün saat 13.47'de merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 11.24 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 6, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Çelikhan (Adıyaman)
Tarih:2024-06-06
Saat:13:47:49 TSİ
Enlem:38.08833 N
Boylam:38.33583 E
Derinlik:11.24 km
Detay:https://t.co/A1OcyViOmO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Bir deprem de Bingöl'de
Adıyaman'ın ardından Bingöl de sallandı. Saat 15:02'de merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. epremi,n derinliği 18.64 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 6, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Karlıova (Bingöl)
Tarih:2024-06-06
Saat:15:02:38 TSİ
Enlem:39.25056 N
Boylam:40.87222 E
Derinlik:18.64 km
Detay:https://t.co/JeMUFZfgaA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi