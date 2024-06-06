Adıyaman'da 4.2, Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, bugün saat 13.47'de merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 11.24 km olarak ölçüldü.

Bir deprem de Bingöl'de

Adıyaman'ın ardından Bingöl de sallandı. Saat 15:02'de merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. epremi,n derinliği 18.64 km olarak ölçüldü.