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Adıyaman'da 4.2, Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Saat 13.47'de Merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Adıyaman'ın ardından Bingöl de 3.9 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Haber Merkezi
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Adıyaman'da 4.2, Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, bugün saat 13.47'de merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 11.24 km olarak ölçüldü.

Bir deprem de Bingöl'de

Adıyaman'ın ardından Bingöl de sallandı. Saat 15:02'de merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. epremi,n derinliği 18.64 km olarak ölçüldü.