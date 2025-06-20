  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Takip Et

AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Verilere göre, deprem 5.75 kilometre derinlikte meydana geldi. Sarsıntı, İzmir, Aydın, Manisa Muğla merkez ve Datça'dan hissedildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Verilere göre, deprem 5.75 kilometre derinlikte meydana geldi. Sarsıntı, İzmir, Aydın, Manisa Muğla merkez ve Datça'dan hissedildi.

Gündem
AP Türkiye Daimi Raportörü Amor: AB üyeliğine giden yol Silivri'den geçiyor
AP Türkiye Daimi Raportörü Amor: AB üyeliğine giden yol Silivri'den geçiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk günden itibaren eğitimde haksızlıklara son verdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk günden itibaren eğitimde haksızlıklara son verdik
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası: Üniversiteye ‘açık hatayı’ soran heyet dağıtıldı
İmamoğlu'nun diploma davası: Üniversiteye ‘açık hatayı’ soran heyet dağıtıldı
Tatil hayali kabusa dönmüştü! Otel rezervasyonu iptal edilen avukat davayı kazandı
Tatil hayali kabusa dönmüştü! Otel rezervasyonu iptal edilen avukat davayı kazandı
İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli adliyede
İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli adliyede
DMM, İçişleri Bakanlığına yönelik siber saldırı iddialarını yalanladı
DMM, İçişleri Bakanlığına yönelik siber saldırı iddialarını yalanladı