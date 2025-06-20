AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Verilere göre, deprem 5.75 kilometre derinlikte meydana geldi. Sarsıntı, İzmir, Aydın, Manisa Muğla merkez ve Datça'dan hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Verilere göre, deprem 5.75 kilometre derinlikte meydana geldi. Sarsıntı, İzmir, Aydın, Manisa Muğla merkez ve Datça'dan hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 20, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-06-20
Saat:16:53:41 TSİ
Enlem:34.83917 N
Boylam:23.905 E
Derinlik:5.75 km
Detay:https://t.co/hiOdeht7mC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi