AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Akdeniz açıklarında saat 11:46'da 4.1. büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6.67 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

