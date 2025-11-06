AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Akdeniz açıklarında saat 11:46'da 4.1. büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6.67 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 6, 2025
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-11-06
Saat:11:46:47 TSİ
Enlem:34.47556 N
Boylam:24.54222 E
Derinlik:6.67 km
Detay:https://t.co/K9jvW90fA4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi