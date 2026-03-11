Son dakika... AFAD duyurdu: Ankara'da deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Ankara'nın Haymana ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.59'da Ankara'nın Haymana ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 11, 2026
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Haymana (Ankara)
Tarih:2026-03-11
Saat:09:59:51 TSİ
Enlem:39.05472 N
Boylam:32.52111 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/FOYXdcT5dp@afadbaskanlik