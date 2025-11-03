Son dakika... AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Söz konusu sarsıntı saat 15.35'te gerçekleşirken, başta İstanbul, İzmir, Bursa ve Çanakkale olmak üzere çevre illerden de hissedildi.