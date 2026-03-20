AFAD duyurdu: Balıkesir bayram sabahına depremle uyandı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD(, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 07.52’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 07.52'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 14,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.