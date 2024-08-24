SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre bugün Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre; saat 07.39'da Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 6.49 km derinliğinde kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 24, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-08-24
Saat:07:39:34 TSİ
Enlem:40.00028 N
Boylam:22.93111 E
Derinlik:6.49 km
Detay:https://t.co/38Yrfm6ZDO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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