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SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre bugün Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
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AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre; saat 07.39'da Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 6.49 km derinliğinde kaydedildi.

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