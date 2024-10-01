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SON DAKİKA: AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde İzmir açıklarında deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA: AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde İzmir açıklarında deprem
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Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 14.49'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 11,01 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sarsıntının merkez üssünün İzmir'in Karaburun ilçesine uzaklığı 46,23 kilometre olarak ölçüldü.

 

 

 

 

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