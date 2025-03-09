AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde korkutan deprem
Ege'de sismik hareketlilik devam ediyor. AFAD, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Ege'de sismik hareketlilik sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 23.55'te meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 8, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-03-08
Saat:23:55:54 TSİ
Enlem:36.57306 N
Boylam:25.5075 E
Derinlik:7 km
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