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AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde korkutan deprem

Ege'de sismik hareketlilik devam ediyor. AFAD, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde korkutan deprem
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Ege'de sismik hareketlilik sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 23.55'te meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi. 

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