Son dakika... AFAD duyurdu: Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD, Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Saat 16.26 meydana gelen depremin derinliği 9.36 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,4 olarak belirledi.

Elazığ Valisi'nden açıklama

Elazığ Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmedi. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Görür, "Depremin yeri DAF’ın daha önce kırılan Sivrice ile Malatya arasındaki kesimi. Bu kesim muhtemelen 6 Şubat depremlerinde stres transferi ile yüklendi. Bu deprem de bu zon içerisinde yüklenme nedeniyle olan bir küçük deprem. Elazığ’da afet boyutunda bir deprem beklemiyorum. Endişeye mahal yok" dedi.