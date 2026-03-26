AFAD duyurdu: Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 10.37'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Valilik: Hasar ihbarı yok

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremle ilgili, "İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Sivrice ilçemizde 26/03/2026 tarihinde saat 10:37'de 4.3 MW büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir" denildi.

Deprem anı kamerada

Öte yandan deprem anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; iş yerinde depremi hissedenlerin dışarı çıktığı anlar yer aldı.