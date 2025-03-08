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SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Ermenistan'da Kars sınırında deprem

Son dakika haberi... Ermenistan'da Kars sınırında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Ermenistan'da Kars sınırında deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre bugün 08:26'da Ermenistan Lori merkezli 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü, Kars'ın Akyaka ilçesine 42,39 km uzaklıkta bulunuyor.

Deprem Kars ve Iğdır'da da hissedildi.

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