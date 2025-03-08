SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Ermenistan'da Kars sınırında deprem
Son dakika haberi... Ermenistan'da Kars sınırında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre bugün 08:26'da Ermenistan Lori merkezli 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssü, Kars'ın Akyaka ilçesine 42,39 km uzaklıkta bulunuyor.
Deprem Kars ve Iğdır'da da hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 8, 2025
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Lori (Ermenistan) - [42.39 km] Akyaka (Kars)
Tarih:2025-03-08
Saat:08:26:58 TSİ
Enlem:40.92778 N
Boylam:44.1575 E
Derinlik:12.21 km
Detay:https://t.co/6aCRlEAp1S@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi