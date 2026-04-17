AFAD duyurdu: Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde saat 15.40'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 10.94 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 17, 2026
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Üzümlü (Erzincan)
Tarih:2026-04-17
Saat:15:40:09 TSİ
Enlem:39.64833 N
Boylam:39.67139 E
Derinlik:10.94 km
Detay:https://t.co/Fay7lGXUbH