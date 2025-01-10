SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Hatay güne depremle başladı! İşte deprem anı (Video)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.08'de merkez üssü Hatay'ın Yayladağı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 13,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem çevre illerde de hissedildi

Merkez üssü Yayladağı ilçesi olan deprem, çevre illerde ve Suriye'de de hissedildi.

Hatay Valiliği'nden deprem açıklaması

Depremle ilgili açıklama yapan Hatay Valiliği, "10.01.2025 Cuma saat 07.08'de AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Yayladağı (Hatay) merkezli 4,0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmemiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

"Bir uğultu gibi ses geldi ve 6 Şubat'ı anımsattı"

Depremi hisseden Mehmet Çelik Yürek, "Dükkanda oturuyordum. Bir uğultu gibi ses geldi ve geçti. 6 Şubat'ı anımsatıyor. 6 Şubat yaklaşınca tedirgin oluyoruz" dedi.

"Depremi unuttuk sandık ama geri geldi"

Depremi unuttuklarını ama geri hatırladıklarını ifade eden Mehmet Koşar, "Depremi unuttuk sandık ama geri geldi. Bu deprem tekrardan 6 Şubat gecesini hatırlattı" ifadelerini kullandı.