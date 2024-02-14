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Son dakika... AFAD duyurdu: Hatay sınırında 4.2 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Son dakika haberi... Hatay'ın Yayladağı ilçesine 15.3 kilometre uzaklıkta, 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Son dakika... AFAD duyurdu: Hatay sınırında 4.2 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'ın Yayladağı ilçesine 15,38 kilometre mesafede, merkez üssü Suriye'nin Lazkiye kenti olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 11.56'da meydana gelen deprem, 13,9 kilometre derinlikte kaydedildi.