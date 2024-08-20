SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Hatay'da deprem
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 03.57'de Hatay Kırıkhan'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine Hatay'ın Kırıkhan ilçesi sabaha karşı depremle sarsıldı. Saat 03.57'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.07 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 20, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Kırıkhan (Hatay)
Tarih:2024-08-20
Saat:03:57:42 TSİ
Enlem:36.51667 N
Boylam:36.36611 E
Derinlik:5.07 km
Detay:https://t.co/579PZlCx6i@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Gece saatlerinde Denizli de sallandı
Saat 01:54'te de Denizli’nin Çal ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. AFAD verilerine göre, deprem 7.76 km derinlikte meydana geldi.