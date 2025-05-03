SON DAKİKA... AFAD duyurdu: İstanbul'da da hissedilen deprem
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Marmara Denizi'nde İstanbul'da da hissedilen 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü önce 4 olarak duyurdu, sonra 3.9 olarak güncelledi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında İstanbul'da da hissedilen 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğibi duyurdu.
Saat 11.36'da meydana gelen depremin derinliği 18 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 3, 2025
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [24.87 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
Tarih:2025-05-03
Saat:11:36:54 TSİ
Enlem:40.8275 N
Boylam:28.19 E
Derinlik:18 km
Detay:https://t.co/Yv816Vw4Rt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise Silivri açıklarındaki depremin büyüklüğünü önce 4 olarak duyurdu, sonra 3.9 olarak güncelledi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, depremin yerin 14,7 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi.