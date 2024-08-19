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SON DAKİKA... AFAD duyurdu: İzmir'de deprem

Son deprem haberi İzmir'den geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 04:32'de İzmir'in Menderes ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... AFAD duyurdu: İzmir'de deprem
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Yurdun dört bir yanı sallanmaya devam ediyor. Dün akşam Bingöl'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından bu defa İzmir sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 04:32'de İzmir'in Menderes ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

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