SON DAKİKA... AFAD duyurdu: İzmir'de deprem

Yurdun dört bir yanı sallanmaya devam ediyor. Dün akşam Bingöl'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından bu defa İzmir sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 04:32'de İzmir'in Menderes ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.