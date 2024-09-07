SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi...Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli bir deprem oldu.
Saat 09.02'de yaşanan sarsıntının büyüklüğü ise 3.8 olarak kayıtlara geçti.
Depremin derinliği ise 6.26 kilometre olarak duyuruldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 7, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-09-07
Saat:09:02:56 TSİ
Enlem:37.29611 N
Boylam:37.03806 E
Derinlik:6.26 km
Detay:https://t.co/TnhAfe43tu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi