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SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi...Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli bir deprem oldu.

Saat 09.02'de yaşanan sarsıntının büyüklüğü ise 3.8 olarak kayıtlara geçti.

Depremin derinliği ise 6.26 kilometre olarak duyuruldu.

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