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AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 14.59'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin 7,05 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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