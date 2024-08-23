AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 14.59'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin 7,05 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 23, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-08-23
Saat:14:59:45 TSİ
Enlem:37.8625 N
Boylam:36.28778 E
Derinlik:7.05 km
Detay:https://t.co/wK9wZYjpIl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Gündem