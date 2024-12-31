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SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem

Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13:46'da 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin derinliği 5.89 km olarak ölçüldü.

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