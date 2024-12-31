SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13:46'da 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin derinliği 5.89 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 31, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-12-31
Saat:13:46:28 TSİ
Enlem:38.06389 N
Boylam:37.51194 E
Derinlik:5.89 km
Detay:https://t.co/JYGi6REaWJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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