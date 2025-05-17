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Son dakika: AFAD duyurdu: Kahramanmaraş’ta korkutan deprem

Son dakika: AFAD Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 22.05'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Son dakika: AFAD duyurdu: Kahramanmaraş’ta korkutan deprem
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AFAD Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 22.05'te deprem meydana geldiğini bildirdi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Sarsıntı, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. 

AFAD son depremler

Depremin etkilediği ilçeler ve iller

Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Merkez üssü Göksun olarak belirlenen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

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Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer: Olumsuz bir durum yok

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durumun meydana gelmediğini bildirdi.

Ünlüer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Göksun İlçemizde 4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

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