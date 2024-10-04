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SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Konya'da deprem

Son dakika haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Konya'nın Karapınar ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Konya'da deprem
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Saat 08.57'de meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

Deprem kent genelinde hissedildi.

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