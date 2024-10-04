SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Konya'da deprem
Son dakika haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Konya'nın Karapınar ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.
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Saat 08.57'de meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.
Deprem kent genelinde hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 4, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Karapınar (Konya)
Tarih:2024-10-04
Saat:08:57:16 TSİ
Enlem:37.83694 N
Boylam:33.34306 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/i76rxMjNgq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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