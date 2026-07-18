AFAD duyurdu: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem oldu, çok sayıda ilde hissedildi (Video)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.20'de, merkez üssü Battalgazi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 15,59 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

İki katlı müstakil evde kısmi göçük

Depremde iki katlı müstakil bir evde kısmi hasar meydana geldi.

depremin ardından Göztepe Mahallesi, Elmalı Sokak’ta bulunan iki katlı müstakil binanın duvarlarda kısmi göçük oluştu. Depremin ardından sokakta kısa süreli panik yaşanırken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı kontrol altına alırken, itfaiye ekipleri de binada inceleme başlattı.

Olayda ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenilirken, hasarın boyutuna ilişkin ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekiplerin saha taramalarına başladığını bildirdi.

Yavuz, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Kurum'dan açıklama: 'Tüm ihbarları değerlendiriyoruz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem sonrası olumsuz bir tespitin olmadığını, tüm ihbarları değerlendirdiklerini bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Güzel Malatya'mıza geçmiş olsun. Battalgazi'de meydana gelen deprem sonrası şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz tespit olmamakla birlikte tüm ihbarları değerlendiriyoruz."

AFAD: Çevre illerde de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de meydana gelen ve Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa illerimizde hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."