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AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!

AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Buna göre deprem 11.27 kilometre derinliğinde gerçekleşti.