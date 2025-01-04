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SON DAKİKA.... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Malatya'nın Darende ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi,.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA.... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
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AFAD'ın paylaştığı verilere göre; Malatya'nın Darende ilçesinde saat 10:35'te 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin 10,43 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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