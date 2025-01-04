SON DAKİKA.... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Malatya'nın Darende ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi,.
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AFAD'ın paylaştığı verilere göre; Malatya'nın Darende ilçesinde saat 10:35'te 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin 10,43 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 4, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Darende (Malatya)
Tarih:2025-01-04
Saat:10:35:33 TSİ
Enlem:38.42472 N
Boylam:37.47056 E
Derinlik:10.43 km
Detay:https://t.co/U5fvsrIJ9q@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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