SON DAKİKA.. AFAD duyurdu: Manisa'da deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin sitesinde yer alan bilgiye göre Manisa'da sabaha karşı deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyrudu.
Saat 03:36'da meydana gelen Akhisar merkezli depremin büyüklüğü 3,9 olarak duyuruldu.
Depremin derinliği 6 kilometre olarak ölçüldü. Depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 11, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Akhisar (Manisa)
Tarih:2024-09-11
Saat:03:36:32 TSİ
Enlem:39.00722 N
Boylam:27.92528 E
Derinlik:6.96 km
Detay:https://t.co/touTGSY9FA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.