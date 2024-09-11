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SON DAKİKA.. AFAD duyurdu: Manisa'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin sitesinde yer alan bilgiye göre Manisa'da sabaha karşı deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyrudu.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA.. AFAD duyurdu: Manisa'da deprem
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Saat 03:36'da meydana gelen Akhisar merkezli depremin büyüklüğü 3,9 olarak duyuruldu.

Depremin derinliği 6 kilometre olarak ölçüldü. Depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.

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