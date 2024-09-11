SON DAKİKA.. AFAD duyurdu: Manisa'da deprem

Saat 03:36'da meydana gelen Akhisar merkezli depremin büyüklüğü 3,9 olarak duyuruldu.

Depremin derinliği 6 kilometre olarak ölçüldü. Depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.