  AFAD duyurdu: Mersin'de deprem
AFAD duyurdu: Mersin'de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Mersin'in Silifke ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD duyurdu: Mersin'de deprem
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Mersin'in Silifke ilçesinde saat 09:36'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Depremin derinliği 12.78 km olarak kaydedildi.

