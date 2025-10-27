AFAD duyurdu: Mersin'de deprem
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Mersin'in Silifke ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Mersin'in Silifke ilçesinde saat 09:36'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 12.78 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 27, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Silifke (Mersin)
Tarih:2025-10-27
Saat:09:36:41 TSİ
Enlem:36.38361 N
Boylam:34.02278 E
Derinlik:12.78 km
Detay:https://t.co/wuuBxpurV9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi