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SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Samsun'da deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Samsun Ladik ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Samsun'da deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Samsun Ladik ilçesinde saat 06.50'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntının derinliği 19.43 kilometre olarak ölçüldü.

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