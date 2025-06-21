SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Samsun'da deprem
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Samsun Ladik ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Samsun Ladik ilçesinde saat 06.50'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntının derinliği 19.43 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 21, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ladik (Samsun)
Tarih:2025-06-21
Saat:06:50:43 TSİ
Enlem:40.87056 N
Boylam:35.9575 E
Derinlik:19.43 km
Detay:https://t.co/WJN1AL4K6y@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi