SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Sivas'ta 10 dakika arayla peş peşe depremler

Dün Malatya 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı. Bugün de Sivas sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.29'da merkez üssü Sivas'ın merkez ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,57 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sivas AFAD yetkilileri, şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmediğini, ilk belirlemelere göre can kaybı ve yıkımın olmadığını, ekiplerin sahadaki çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

10 dakika sonra bir deprem daha oldu

4.7'lik depremin ardından Sivas'ta bir deprem daha oldu. AFAD verilerine göre saat 11:39'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1, derinliği ise 22.98 km olarak ölçüldü.

Bakan Yerlikaya: "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan depremlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Meydana gelen depremlerde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte şu ana kadar olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Şimşek, "İlimiz merkezli 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl genelinde taramalarımız devam etmekte olup şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir. Allah, ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.