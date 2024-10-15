SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Sivas'ta deprem
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 14:17'de Sivas'ın Gürün ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin derinliği 11.08 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 15, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Gürün (Sivas)
Tarih:2024-10-15
Saat:14:17:00 TSİ
Enlem:38.8725 N
Boylam:37.46972 E
Derinlik:11.08 km
Detay:https://t.co/NhOAjHDhnj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Şimşek, paylaşımında, "Şu ana kadar bildirilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.