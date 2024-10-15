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SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Sivas'ta deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Sivas'ta deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 14:17'de Sivas'ın Gürün ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu. 

Depremin derinliği 11.08 km olarak ölçüldü.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şimşek, paylaşımında, "Şu ana kadar bildirilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

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