AFAD duyurdu: Tunceli'de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 15:34'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 15.34’de merkez üssü Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.