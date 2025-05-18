Son dakika: AFAD ve Kandilli duyurdu! Ege Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Ege Denizi'nde saat 02.52'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Yunanistan olarak duyurdu

Kandilli, depremin merkez üssünü Yunanistan olarak duyurdu. Kandilli, verilerine göre depremin derinliği 2 kilometre, büyüklüğü ise 4 olarak ölçüldü.